Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n155890-ukraincy-massovo-vyzdoravlivaut-ot-koronavirusa-infografika.html

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Коронавирус в Украине пошел на спад — украинцы массово выздоравливают от болезни, а новых заражений фиксируется крайне мало. За минувшие сутки, 9 июня, вирус был обнаружен у 1 тыс. 785 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 2 млн 219 тыс. 824 человека. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 6 тыс. 513 человек, а в целом уже выздоровели 2 млн 115 тыс. 197 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.



Умерли от болезни 97 украинцев. Общее число жертв составляет 51 тыс. 507 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (216 заражений), Харьковской (128 новых больных), Львовской (128 инфицированных) Днепропетровской областях (119 случаев).

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 216 случаев;

Винницкая область — 54 случая;

Волынская область — 63 случая;

Днепропетровская область — 119 случаев;

Донецкая область — 63 случая;

Житомирская область — 68 случаев;

Закарпатская область — 26 случаев;

Запорожская область — 33 случая;

Ивано-Франковская область — 44 случая;

Киевская область — 102 случая;

Кировоградская область — 17 случаев;

Луганская область — 27 случаев;

Львовская область — 128 случаев;

Николаевская область — 53 случая;

Одесская область — 63 случая;

Полтавская область — 75 случаев;

Ровенская область — 88 случаев;

Сумская область — 63 случая;

Тернопольская область — 42 случая;

Харьковская область — 128 случаев;

Херсонская область — 67 случаев;

Хмельницкая область — 59 случаев;

Черкасская область — 70 случаев;

Черновицкая область — 27 случаев;

Черниговская область — 90 случаев.

За 9 июня одну дозу вакцины получили 36 тыс. 498 человек, завершили вакцинацию и получили две дозы 19 тыс. 075 украинцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что все частицы SARS-CoV-2, циркулирующие сейчас у людей по всему миру, если бы были собраны в одном месте, имели бы средний вес между весом яблока и весом маленького ребенка.