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Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

Украинцы массово выздоравливают от коронавируса (ИНФОГРАФИКА)

10 июн 2021, 09:13
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Коронавирус в Украине пошел на спад — украинцы массово выздоравливают от болезни, а новых заражений фиксируется крайне мало. За минувшие сутки, 9 июня, вирус был обнаружен у 1 тыс. 785 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 2 млн 219 тыс. 824 человека. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 6 тыс. 513 человек, а в целом уже выздоровели 2 млн 115 тыс. 197 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОУмерли от болезни 97 украинцев. Общее число жертв составляет 51 тыс. 507 человек.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (216 заражений), Харьковской (128 новых больных), Львовской (128 инфицированных) Днепропетровской областях (119 случаев).


Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

  • г. Киев — 216 случаев;
  • Винницкая область — 54 случая;
  • Волынская область — 63 случая;
  • Днепропетровская область — 119 случаев;
  • Донецкая область — 63 случая;
  • Житомирская область — 68 случаев;
  • Закарпатская область — 26 случаев;
  • Запорожская область — 33 случая;
  • Ивано-Франковская область — 44 случая;
  • Киевская область — 102 случая;
  • Кировоградская область — 17 случаев;
  • Луганская область — 27 случаев;
  • Львовская область — 128 случаев;
  • Николаевская область — 53 случая;
  • Одесская область — 63 случая;
  • Полтавская область — 75 случаев;
  • Ровенская область — 88 случаев;
  • Сумская область — 63 случая;
  • Тернопольская область — 42 случая;
  • Харьковская область — 128 случаев;
  • Херсонская область — 67 случаев;
  • Хмельницкая область — 59 случаев;
  • Черкасская область — 70 случаев;
  • Черновицкая область — 27 случаев;
  • Черниговская область — 90 случаев.

За 9 июня одну дозу вакцины получили 36 тыс. 498 человек, завершили вакцинацию и получили две дозы 19 тыс. 075 украинцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что все частицы SARS-CoV-2, циркулирующие сейчас у людей по всему миру, если бы были собраны в одном месте, имели бы средний вес между весом яблока и весом маленького ребенка.

Источник: Ракурс


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