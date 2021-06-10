Автобус розчавив шістьох росіян під Єкатерибургом. Фото: Интерфакс

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ДТП сьогодні, 10 червня, трапилося в російському місті Лісовий у Свердловській області. Службовий автобус із робітниками протаранив ворота підприємства та збив людей, що перебували на зупинці.

Про трагедію розповів керівник прес-служби регіонального управління міліції Валерій Горєлих, передає російський «Интерфакс».





Він розповів, що внаслідок ДТП загинули шестеро людей, ще 15, за попередньою інформацією, отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарень. Ймовірною причиною ДТП називають відмову гальм.

Автобус не пройшов своєчасно обслуговування. Водієві не вдалося утримати машину, і та вилетіла на зупинку, — розповіли правоохоронці.

Закрите місто Лісовий раніше було відоме як Свердловськ-45, там знаходиться «Електрохімпрібор» — одне з провідних підприємств ядерно-збройового комплексу корпорації «Росатом». Він розташований приблизно у 240 км від Єкатеринбурга. Усі загиблі були працівниками «Електрохімпрібор». В самому автобусі було 48 осіб.











Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ДТП забрала життя чотирьох осіб біля села Веселівка, що на Хмельниччині. Трагедія трапилася о 7.00 ранку.

Джерело: Интерфакс