В мире продолжается вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n155897-effektivnost-vakcinacii-ot-covid-19-mojet-zaviset-ot-vremeni-sutok.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, продолжается. Медики отмечают, что появляется все больше доказательств влияния в вопросе вакцинации человеческих биологических часов.

То есть, эффективность вакцины зависит от того, в какое время суток была сделана прививка. Старший преподаватель кафедры медицины и медицинских наук Королевского хирургического колледжа в Ирландии Энни Кертис сообщил об этом в статье, опубликованной в The Conversation.

Кертис ссылается на результаты исследований, которые показывают, что наш организм, в том числе и иммунная система, по-разному реагирует днем ​и ночью.

Так, клетки иммунной системы днем «мигрируют» в ткани, а ночью циркулируют по телу, останавливаясь в лимфатических узлах, чтобы накопить информацию о том, что с ними произошло в течение дня — включая любые инфекции. Это гарантирует, что они смогут лучше реагировать на инфекцию, когда столкнутся с ней в следующий раз.

Этот циркадный ритм иммунных клеток, возможно, сложился так, поскольку иммунные клетки находятся непосредственно в тканях в то время, когда мы наиболее вероятно инфицируемся, готовыми к нападению, — отметил Кертис.

Он отмечает, что клеточный рецептор, который позволяет вирусу COVID, SARS-CoV-2 проникать в клетки человеческого организма, также находится под контролем биологических часов — в определенное время суток уровне этого рецептора в клетках выше.

Однако ученым еще предстоит найти ответ на вопрос, влияет ли время суток, когда делается прививка от COVID-19, на эффективность вакцин, как это уже зафиксировано в случае вакцинации от ряда других болезней.

Впрочем, Кертис отмечает, что в нынешних условиях пандемии COVID-19, учитывая высокую эффективность (более 90%) многих имеющихся вакцин и срочность, с которой нужно провести вакцинацию, люди должны вакцинироваться в любое возможное для них время суток.

Источник: The Conversation