Вакцинация от коронавируса. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n155918-vakcinirovat-mojno-i-v-priemnoy-v-rade-vozmuscheny-passivnostu-mestnyh-vlastey.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине продвигается медленно из-за пассивности местных властей. Такое мнение высказал председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он отметил, что в ближайшие выходные в Украине заработает не менее 37 центров массовой вакцинации. Об этом Радуцкий написал на своей странице в Facebook.

Некоторые области, как, например, Полтавская и Львовская очень активно включились в этот процесс и открыли центры вакцинации не только в областных центрах, но и в небольших городах. В то же время почти в половине регионов открытие центров вакцинации вообще не происходит, — сообщил он.

Нардеп рассказал, что для открытия центра вакцинации необязательно нужен стадион или выставочный комплекс.

Минздрав предусмотрел пять типов вакцинации «выходного дня»: от больших помещений, где есть возможность вакцинировать 6 тыс. человек за сутки, и до пунктов с несколькими бригадами, рассчитанными на 200−300 человек.

Кстати, подтолкнуть местные власти к активной позиции могут депутаты-мажоритарщики. Обращаюсь к коллегам — пообщайтесь с вашими мэрами и председателями ОТО. Открыть пункт вакцинации по желанию можно даже в общественной приемной народного депутата! — отметил Радуцкий.

Напомним, ранее мы сообщали, что более трех десятков центров вакцинации будут работать в Украине на ближайших выходных, 12−13 июня.