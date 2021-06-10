Устинова. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/n155917-nardep-o-raskole-v-golose-rudyk-nasha-janna-d-ark-knyaginya-olga-i-tetcher.html

Ракурс

Раскол в «Голосе» прокомментировала народный депутат Александра Устинова. Она насмешливо сравнила главу партии Киру Рудык с Жанной Д’Арк, княгиней Ольгой и Маргарет Тэтчер.

Нардеп пожаловалась на то, что партийные ячейки «Голоса» были переписаны Рудык на собственных помощников. Соответствующий пост появился на странице в Facebook народной избранницы.



Она заявила, что с должностей руководителей «неугодных» областных организаций убрали тех, кто выступал против решений Рудык, а также были созданы новые ячейки. По мнению Устиновой, это — зачистка перед съездом партии.

Эти депутаты — верные штыки руководителя киевской ячейки, которым, кстати, руководит Рудык. Именно они голосовали за все одиозные дерибаны земли в Киеве, на которые у Кличко не хватало голосов, и их добавлял «Голос». Похоже наша Жанна Д’Арк-княгиня Ольга-Маргарет Тэтчер таки готовится к съезду, — написала нардеп.



Напомним, ранее мы сообщали, что депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Соломия Бобровская и еще восемь депутатов из этой фракции совместно примут решение о своем дальнейшем пребывании в партии после ухода Сергея Притулы.

По ее словам, внутренняя оппозиция в «Голосе» давно рассматривала эту возможность («не один месяц»), но все-таки пыталась сохранить возможность быть в партии, изменить устав, переизбрать главу партии на съезде, который должен быть в июле.