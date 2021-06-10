Рэпер Баста снова въездной, потому что в СБУ собственные правила, считают в Минкульте

Рэпер Баста снова въездной, потому что в СБУ собственные правила, считают в Минкультеhttps://racurs.ua/n155916-reper-basta-snova-vezdnoy-potomu-chto-v-sbu-sobstvennye-pravila-schitaut-v-minkulte.htmlРакурс
Рэпер Баста (гражданин РФ Василий Вакуленко) может официально въезжать на территорию Украины, поскольку срок запрета на въезд завершился.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил об этом в эфире «24 канала», комментируя запланированный на июнь концерт Басты в Украине.
Ткаченко отметил, что въезд этом исполнителю Минкульт раньше запрещал — по представлению СБУ.
СБУ руководствуется собственными нормативными документами, по которым оно запрещает въезд тем или иным людям на территорию Украины, и не обязательно только артистам, — отметил Ткаченко.
По его словам, все обращают внимание, когда речь в этом вопросе заходит об артистах одновременно без внимания проходят случаи с другими малоизвестными людьми, даже журналистами.
СБУ решило не пускать Моргенштерна (российский рэпер, внесенный в апреле в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины — ред.), слава Богу, но, очевидно, срок истек, и Баста может сюда заехать, — добавил Ткаченко.
Министр добавил, что «не совсем хорошо» относится к гастролям российских артистов в Украине.
Считаю, что это, во-первых, мешает украинским артистам развиваться, а во-вторых, большое их количество, которое было раньше, точно не шло на благо созданию украиноязычного музыкального продукта. Сейчас их стало существенно меньше.