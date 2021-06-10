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Ракурс
Рэпер Баста, фото: F1News

Рэпер Баста снова въездной, потому что в СБУ собственные правила, считают в Минкульте

10 июн 2021, 14:09
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Рэпер Баста (гражданин РФ Василий Вакуленко) может официально въезжать на территорию Украины, поскольку срок запрета на въезд завершился.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил об этом в эфире «24 канала», комментируя запланированный на июнь концерт Басты в Украине.

Ткаченко отметил, что въезд этом исполнителю Минкульт раньше запрещал — по представлению СБУ.

СБУ руководствуется собственными нормативными документами, по которым оно запрещает въезд тем или иным людям на территорию Украины, и не обязательно только артистам, — отметил Ткаченко.

По его словам, все обращают внимание, когда речь в этом вопросе заходит об артистах одновременно без внимания проходят случаи с другими малоизвестными людьми, даже журналистами.

СБУ решило не пускать Моргенштерна (российский рэпер, внесенный в апреле в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины — ред.), слава Богу, но, очевидно, срок истек, и Баста может сюда заехать, — добавил Ткаченко.

Министр добавил, что «не совсем хорошо» относится к гастролям российских артистов в Украине.


Считаю, что это, во-первых, мешает украинским артистам развиваться, а во-вторых, большое их количество, которое было раньше, точно не шло на благо созданию украиноязычного музыкального продукта. Сейчас их стало существенно меньше.

Источник: Ракурс


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