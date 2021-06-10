ВСП уволил судей, давших Стерненко семь лет по делу о 300 гривнах

ВСП уволил судей, давшим Стерненко семь лет по делу о 300 гривнах. Фото: ФБ

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Судьи по делу Стерненко, Альбина Кадегроб и Вадим Прибилов, подали в отставку.

Их заявления об увольнении рассмотрел Высший совет правосудия (ВСП) в четверг, 10 июня. Об этом сообщается на сайте ВСП.

Судьи входили в состав коллегии судей апелляционного суда, который рассматривал дело активиста Сергея Стерненко, по которому ему присудили условное наказание (один год) по статье о незаконном обращении с оружием.

Альбина Кадегроб более 20 лет работала в судебной системе. С 1999 до 2004 года она работала в Светловодском городском суде, с 2004 по 2012 год — в Апелляционном суде Кировоградской области, а с 2012 года стала судьей Апелляционного суда Одесской области. В 2005 году постановлением Верховной Рады ее избрали судьей бессрочно.

Вадим Прибилов начал судейскую практику в Савранском районе, где работал судьей с 2006 по 2008 год. После этого его перевели в Березовский районный суд, а с 2011 года — в Апелляционный суд Одесской области. Как и его коллеги, Прибилов был избран на должность бессрочно.

Сам Стерненко заявил, что отставка этих судей может быть спровоцирована огромным давлением на них со стороны центральных органов власти.

Как известно, 23 февраля 2021 года одесский суд приговорил Стерненко и Демчука к семи годам и трем месяцам заключения с конфискацией половины имущества в деле о похищении и пытках человека.

Стерненко и Демчук весной 2015 году якобы напали на депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича, чтобы тот сложил мандат. Также Стерненко тогда признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.

Напомним, 31 мая Фемида объявила окончательное решение по делу против Стерненко и Руслана Демчука по обвинению в похищении Сергея Щербича с целью забрать у него 300 грн.

Стерненко оправдали по одному из дел — по поводу 300 гривен, за которые ему угрожали семь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Судьи сняли главную часть обвинения — ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, связанное с применением насилия) УК Украины.