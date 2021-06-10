КОД. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n155914-kievskaya-okrujnaya-kak-budut-pilit-samoe-dorogoe-stroitelstvo-ukrainy.html

Ракурс

Киевская окружная дорога (КОД) может обойтись государству в бешеную сумму, поскольку строить дорогу в Украине в обход Prozzoro планирует известная американская компания, которая уже успела попасть в несколько скандалов.

До этого Bechtel Corporation уже построила в Румынии «трансильванскую магистраль», которую называют самой дорогостоящей дорогой в мире. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Так, компания, которая собирается строить КОД, в 2004 году подписала соглашение на строительство 415 км дороги стоимостью 2,2 млрд евро. Уже после подписания контракта стоимость работ выросла до 10 млрд евро, после чего правительство Румынии отказалось от ее услуг. Bechtel Corporation построила только 54 км дороги за 1,25 млрд евро.

Также американская компания обвинялась прокуратурой США в мошенничестве — Bechtel вместе с компанией AECOM работали над строительством завода по переработке ядерного топлива в США. По данным следствия, компании в течение 10 лет завышали стоимость работ. Вechtel и AECOM не прекратили «раздувать» счета даже после того, как началось следствие по этому делу.

В рамках того же строительства завода для правительства США Bechtel была обвинена в закупке и использовании некачественных материалов и лоббировании связанной компании. По этому делу Bechtel Corporation в 2016 году согласилась компенсировать правительства США 67,5 млн долл. Кроме того, в 2014 году был осужден один из топ-менеджеров компании за вымогательство и получение откатов на сумму 5,2 млн долл.

Стоимость КОД, только по предварительным оценкам, определяется на уровне 85 млрд грн. Это около 17 млн евро за километр. А в итоге цена может быть выше в два-три раза, и Украина может побить «рекорд» Румынии с самой дорогостоящей дорогой.

Напомним, ранее мы сообщали, что принятый Верховной Радой законопроект о публичных закупках дал возможность привлечь к строительству КОД международные компании. Благодаря новому закону на торгах подрядчика будут определять не только по ценовому критерию, но и по условиям привлечения финансирования.

Источник: Зеркало недели