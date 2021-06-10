Без бумаг, очередей и коррупции — в Минцифре объяснили механизм е-больничныхhttps://racurs.ua/n155913-bez-bumag-ocheredey-i-korrupcii-v-mincifre-obyasnili-mehanizm-e-bolnichnyh.htmlРакурс
В Украине с 1 сентября запланирован переход на электронные больничные листы.
Ожидается, что таких переходные иметь антикоррупционный эффект, а также сэкономит время врачам и пациентам. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Ежегодно по листкам нетрудоспособности из государственного бюджета выплачивается больше 18 млрд гривен. Часть из которых необоснованно выданы, — отметил министр. — Цифровизация больничных сохранит Украине миллиарды гривен, будет способствовать уничтожению коррупционных злоупотреблений в этой сфере.
Федоров отмечает, что больничными в Украине ежегодно пользуются около 5,5 млн человек.
По словам министра, переход больничных в электронную форму упростит соответствующий процесс:
- после обследования пациента врач будет создавать электронный медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверять его собственной КЭП. Человек сразу же будет получать об этом уведомление;
- спустя несколько секунд соответствующая информация будет попадать в Реестр Пенсионного фонда — и человеку будет приходить второе оповещение;
- там будет формироваться электронный листок нетрудоспособности — это именно тот документ, по которому будут начислены выплаты;
- ни Пенсионный фонд, ни работодатель не будут знать диагноз пациента, как это было раньше; открытой будет информация, необходимая для начисления выплат — причина нетрудоспособности, период больничного и врач, который его выписал;
- после заболевания, чтобы закрыть больничный, не нужно будет ехать за подписью врача в медучреждение — больничный закрывается автоматически последнего дня заболевания, если нет необходимости его продлевать.