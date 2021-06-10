В Украине вводят е-больничные, фото: Пенсионный фонд

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В Украине с 1 сентября запланирован переход на электронные больничные листы.

Ожидается, что таких переходные иметь антикоррупционный эффект, а также сэкономит время врачам и пациентам. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Ежегодно по листкам нетрудоспособности из государственного бюджета выплачивается больше 18 млрд гривен. Часть из которых необоснованно выданы, — отметил министр. — Цифровизация больничных сохранит Украине миллиарды гривен, будет способствовать уничтожению коррупционных злоупотреблений в этой сфере.

Федоров отмечает, что больничными в Украине ежегодно пользуются около 5,5 млн человек.

По словам министра, переход больничных в электронную форму упростит соответствующий процесс: