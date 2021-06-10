В Україні запроваджують е-лікарняні, фото: Пенсійний фонд

https://racurs.ua/ua/n155913-bez-paperiv-cherg-ta-korupciyi-u-mincyfri-poyasnyly-mehanizm-e-likarnyanyh.html

Ракурс

В Україні з 1 вересня запланований перехід на електронні лікарняні листки.

Очікується, що таких перехідні матиме антикорупційний ефект, а також заощадить час лікарям та пацієнтам. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Щороку за листками непрацездатності з державного бюджету виплачується більше 18 мільярдів гривень. Частина з яких необґрунтовано видані, — зазначив міністр. — Цифровізація лікарняних збереже Україні мільярди гривень, сприятиме знищенню корупційних зловживань у цій сфері.

Федоров зазначає, що лікарняними в Україні щороку користуються близько 5,5 млн людей.

За словами міністра, перехід лікарняних в електронну форму спростить відповідний процес: