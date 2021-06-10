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Ракурс
В Україні запроваджують е-лікарняні, фото: Пенсійний фонд

Без паперів, черг та корупції — у Мінцифрі пояснили механізм е-лікарняних

10 чер 2021, 13:32
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В Україні з 1 вересня запланований перехід на електронні лікарняні листки.

Очікується, що таких перехідні матиме антикорупційний ефект, а також заощадить час лікарям та пацієнтам. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Щороку за листками непрацездатності з державного бюджету виплачується більше 18 мільярдів гривень. Частина з яких необґрунтовано видані, — зазначив міністр. — Цифровізація лікарняних збереже Україні мільярди гривень, сприятиме знищенню корупційних зловживань у цій сфері.

Федоров зазначає, що лікарняними в Україні щороку користуються близько 5,5 млн людей.


За словами міністра, перехід лікарняних в електронну форму спростить відповідний процес:

  • після обстеження пацієнта лікар створюватиме електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завірятиме його власним КЕПом. Людина одразу ж отримуватиме про це сповіщення;
  • за декілька секунд відповідна інформація потраплятиме до Реєстру Пенсійного фонду — і людині приходитиме друге сповіщення;
  • там формуватиметься електронний листок непрацездатності — це саме той документ, за яким будуть нараховані виплати;
  • ні Пенсійний фонд, ні роботодавець не знатимуть діагноз пацієнта, як це було раніше; відкритою буде інформація, яка необхідна для нарахування виплат — причина непрацездатності, період лікарняного та лікар, який його виписав;
  • після захворювання, щоб закрити лікарняний, не потрібно буде їхати за підписом лікаря до медзакладу — лікарняний закривається автоматично останнього дня захворювання, якщо немає потреби його продовжувати.

Джерело: Ракурс


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