Без паперів, черг та корупції — у Мінцифрі пояснили механізм е-лікарнянихhttps://racurs.ua/ua/n155913-bez-paperiv-cherg-ta-korupciyi-u-mincyfri-poyasnyly-mehanizm-e-likarnyanyh.htmlРакурс
В Україні з 1 вересня запланований перехід на електронні лікарняні листки.
Очікується, що таких перехідні матиме антикорупційний ефект, а також заощадить час лікарям та пацієнтам. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Щороку за листками непрацездатності з державного бюджету виплачується більше 18 мільярдів гривень. Частина з яких необґрунтовано видані, — зазначив міністр. — Цифровізація лікарняних збереже Україні мільярди гривень, сприятиме знищенню корупційних зловживань у цій сфері.
Федоров зазначає, що лікарняними в Україні щороку користуються близько 5,5 млн людей.
За словами міністра, перехід лікарняних в електронну форму спростить відповідний процес:
- після обстеження пацієнта лікар створюватиме електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завірятиме його власним КЕПом. Людина одразу ж отримуватиме про це сповіщення;
- за декілька секунд відповідна інформація потраплятиме до Реєстру Пенсійного фонду — і людині приходитиме друге сповіщення;
- там формуватиметься електронний листок непрацездатності — це саме той документ, за яким будуть нараховані виплати;
- ні Пенсійний фонд, ні роботодавець не знатимуть діагноз пацієнта, як це було раніше; відкритою буде інформація, яка необхідна для нарахування виплат — причина непрацездатності, період лікарняного та лікар, який його виписав;
- після захворювання, щоб закрити лікарняний, не потрібно буде їхати за підписом лікаря до медзакладу — лікарняний закривається автоматично останнього дня захворювання, якщо немає потреби його продовжувати.