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Ракурс
Девушка выжила после удара молнии на Житомирщине. Фото: IStock

Девушка выжила после удара молнии на Житомирщине

10 июн 2021, 13:15
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Девушка выжила после удара молнии на Житомирщине. Молния застала ее врасплох и ударила в 15-летнюю барышню во время разговора по телефону.

Инцидент произошел в селе Малый Кривотин еще во вторник, 8 июня. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы Житомирской ОГА на своей странице в Facebook.


После мощного удара молнии пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение центральной больницы. Сейчас она находится в травматологическом отделении лечебного учреждения. Состояние ее здоровья оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, ранее мы сообщали, что сильная гроза в Новой Зеландии спровоцировала 1 тыс. 686 ударов молнии. Гроза прошла через середину Северного острова. Наибольшее скопление разрядов наблюдалось у города Даневирке.

Источник: Ракурс


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