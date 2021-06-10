Девушка выжила после удара молнии на Житомирщине. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155912-devushka-vyjila-posle-udara-molnii-na-jitomirschine.html

Ракурс

Девушка выжила после удара молнии на Житомирщине. Молния застала ее врасплох и ударила в 15-летнюю барышню во время разговора по телефону.

Инцидент произошел в селе Малый Кривотин еще во вторник, 8 июня. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы Житомирской ОГА на своей странице в Facebook.

После мощного удара молнии пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение центральной больницы. Сейчас она находится в травматологическом отделении лечебного учреждения. Состояние ее здоровья оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, ранее мы сообщали, что сильная гроза в Новой Зеландии спровоцировала 1 тыс. 686 ударов молнии. Гроза прошла через середину Северного острова. Наибольшее скопление разрядов наблюдалось у города Даневирке.