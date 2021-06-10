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Ракурс
Стало известно, куда будут девать конфискованное оружие. Фото: IStock

Стало известно, куда будут девать конфискованное оружие

10 июн 2021, 12:58
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Конфискованное оружие в Украине будут передавать Государственному бюро расследований (ГБР).

Кабмин на заседании 9 июня 2021 года принял постановление «О внесении изменений в пункт девять Порядка учета, хранения, оценки конфискованного и иного имущества, переходящего в собственность государства, и распоряжения им».


Постановление предусматривает, что некоторое конфискованное имущество будет передаваться в ГБР.

Так, бюро получит:

  • военное оружие;
  • боеприпасы к военному оружию;
  • военную технику;
  • товары военного назначения;
  • товары двойного использования.

Ранее указанное конфискованное имущество передавалось в Минобороны, Министерство внутренних дел (МВД), Национальную полицию, Госпогранслужбу, или Службу безопасности Украины (СБУ). Передача имущества будет осуществляться на основании распоряжения Кабмина.

Источник: Ракурс


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