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Стало известно, куда будут девать конфискованное оружие. Фото: IStock
Стало известно, куда будут девать конфискованное оружиеhttps://racurs.ua/n155911-stalo-izvestno-kuda-budut-devat-konfiskovannoe-orujie.htmlРакурс
Конфискованное оружие в Украине будут передавать Государственному бюро расследований (ГБР).
Кабмин на заседании 9 июня 2021 года принял постановление «О внесении изменений в пункт девять Порядка учета, хранения, оценки конфискованного и иного имущества, переходящего в собственность государства, и распоряжения им».
Постановление предусматривает, что некоторое конфискованное имущество будет передаваться в ГБР.
Так, бюро получит:
- военное оружие;
- боеприпасы к военному оружию;
- военную технику;
- товары военного назначения;
- товары двойного использования.
Ранее указанное конфискованное имущество передавалось в Минобороны, Министерство внутренних дел (МВД), Национальную полицию, Госпогранслужбу, или Службу безопасности Украины (СБУ). Передача имущества будет осуществляться на основании распоряжения Кабмина.
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