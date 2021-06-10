Стало відомо, куди діватимуть конфісковану зброю. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155911-stalo-vidomo-kudy-divatymut-konfiskovanu-zbrou.html

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Конфісковану зброю в Україні відтепер передаватимуть Державному бюро розслідувань (ДБР).

Кабмін на засіданні 9 червня 2021 року ухвалив постанову «Про внесення зміни до пункту дев’ять Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним».

Постанова передбачає, що деяке конфісковане майно передаватиметься в ДБР.

Так, бюро отримає:

військову зброю;

боєприпаси до військового зброї;

військову техніку;

товари військового призначення;

товари подвійного використання.

Раніше вказане конфісковане майно передавалося до Міноборони, Міністерства внутрішніх справ (МВС), Національної поліції, Держприкордонслужби, або Служби безпеки України (СБУ). Передача майна буде здійснюватися на підставі розпорядження Кабміну.