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Ракурс
Стало відомо, куди діватимуть конфісковану зброю. Фото: IStock

Стало відомо, куди діватимуть конфісковану зброю

10 чер 2021, 12:58
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Конфісковану зброю в Україні відтепер передаватимуть Державному бюро розслідувань (ДБР).

Кабмін на засіданні 9 червня 2021 року ухвалив постанову «Про внесення зміни до пункту дев’ять Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним».


Постанова передбачає, що деяке конфісковане майно передаватиметься в ДБР.

Так, бюро отримає:

  • військову зброю;
  • боєприпаси до військового зброї;
  • військову техніку;
  • товари військового призначення;
  • товари подвійного використання.

Раніше вказане конфісковане майно передавалося до Міноборони, Міністерства внутрішніх справ (МВС), Національної поліції, Держприкордонслужби, або Служби безпеки України (СБУ). Передача майна буде здійснюватися на підставі розпорядження Кабміну.

Джерело: Ракурс


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