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Стало відомо, куди діватимуть конфісковану зброю. Фото: IStock
Стало відомо, куди діватимуть конфісковану зброюhttps://racurs.ua/ua/n155911-stalo-vidomo-kudy-divatymut-konfiskovanu-zbrou.htmlРакурс
Конфісковану зброю в Україні відтепер передаватимуть Державному бюро розслідувань (ДБР).
Кабмін на засіданні 9 червня 2021 року ухвалив постанову «Про внесення зміни до пункту дев’ять Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним».
Постанова передбачає, що деяке конфісковане майно передаватиметься в ДБР.
Так, бюро отримає:
- військову зброю;
- боєприпаси до військового зброї;
- військову техніку;
- товари військового призначення;
- товари подвійного використання.
Раніше вказане конфісковане майно передавалося до Міноборони, Міністерства внутрішніх справ (МВС), Національної поліції, Держприкордонслужби, або Служби безпеки України (СБУ). Передача майна буде здійснюватися на підставі розпорядження Кабміну.
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