Сонячне затемнення 2021 — як правильно за ним спостерігати

https://racurs.ua/ua/n155908-sonyachne-zatemnennya-2021-yak-pravylno-za-nym-sposterigaty-translyaciya.html

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У світі відбувається перше кільцеве сонячне затемнення за цей рік — Місяць закриє Сонце на 12%.

Явище можна спостерігати у 60 країнах. Першими його побачать у Канаді та Арктиці. В Україні затемнення розпочнеться о 13.26 та триватиме приблизно півтори години.

Кільцеве сонячне затемнення відбувається так само як і повне, утім Місяць при цьому знаходиться на більшій відстані від Землі, тому не затуляє Сонце повністю.

Астроном Микола Тищук розповів «Суспільному», що природне явище можна побачити за допомогою темного або закопченого скла.

Він наголосив, що предмет має бути прозорим, утім обов’язково затемненим, щоб не пошкодити сітківку ока. Це навіть може бути плівка від фотоапарата, утім не біноклі або телескопи.

На самопочуття людей сонячне затемнення жодним чином не впливає. З фізичних явищ зміняться гравітаційні показники, але організм людини це не відчує, їх зафіксує лише високоточне обладнання, — розповів вчений.

У 2021 році відбудеться два сонячних затемнення. Наступне — 4 грудня, і його спостерігатимуть жителі Південної півкулі.