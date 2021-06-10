Ефективність медичних масок оцінили вчені. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n155907-efektyvnist-medychnyh-masok-ocinyly-vcheni.html

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Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися, а люди дотримуються правил карантину, зокрема носять маски.

Команда американських дослідників провела експеримент, в якому 12 здорових добровольців розмовляли й кашляли в прилад, що аналізує кількість аерозольних часток у повітрі, що видихається. Про це повідомляє Scientific Reports.

Учасників попросили читати вголос текст із 330 символів, а також кашляти протягом 30 секунд. Ці завдання добровольці виконували в медичній масці та без неї.

Загальна ефективність маски, з огляду на просочування частинок з щілин, при розмові знизилася з 93% до 70%, а при кашлі — з 94% до 90%.

Вчені експериментально довели, що просочування повітря по краях медичної маски (особливо зверху) знизило її загальну ефективність. Але навіть попри витік медичні маски все одно добре стримували поширення аерозольних часток.

Нагадаємо, науковці проаналізували різні види масок під мікроскопом, щоб визначити, які з них найкраще захищають від COVID-19. Найбільш ефективними для захисту від коронавірусу є респіраторні маски N95.

Джерело: Scientific Reports