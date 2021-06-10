Виробників будматеріалів змусять відповідати за якість продукції

Виробників будматеріалів зобов’яжуть відповідати за якість продукції. Тепер в Україні з’явиться система перевірки якості таких товарів, що дозволить експортувати українські будматеріали. Фото: IStock

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Виробники будматеріалів тепер будуть відповідати за якість своєї продукції. 9 червня 2021 року Кабмін ухвалив постанову, якою затвердив Систему оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції.

Система оцінки розроблена на виконання Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку», в якому імплементували європейські вимоги до будівельної продукції.

Відповідно до Закону, будівельна продукція може розміщуватися виробником на ринку лише за умови складанням ним декларації показників будівельної продукції та нанесення знака відповідності.

При цьому декларування здійснюється виробником на підставі оцінювання стабільності експлуатаційних характеристик будівельної продукції. Але самої системи оцінки раніше в Україні не було, що фактично призводило до блокування експорту будівельної продукції на європейський ринок.

Тепер така система в Україні буде, і вона передбачає п’ять систем оцінювання. Кожна система встановлює, яким чином виробник проводить оцінку стабільності показників будівельної продукції, а також, хто і яким чином може ці показники перевірити ще раз.

Впровадження Системи оцінки і перевірки стабільності показників будівельної продукції призведе до значних додаткових витрат для виробників, що може привести до подорожчання будівельної продукції.