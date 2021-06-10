Производителей стройматериалов заставят отвечать за качество продукции. Фото:Istock

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Ракурс

Производители стройматериалов теперь будут отвечать за качество своей продукции. 9 июня 2021 года Кабмин принял постановление, которым утвердил Систему оценки и проверки стабильности показателей строительной продукции.

Система оценки разработана во исполнение Закона Украины «О предоставлении строительной продукции на рынке», в котором имплементировали европейские требования к строительной продукции.

Согласно Закону, строительная продукция может размещаться производителем на рынке лишь при условии составлением им декларации показателей строительной продукции и нанесения знака соответствия.

При этом декларирование осуществляется производителем на основании оценивания стабильности эксплуатационных характеристик строительной продукции. Но самой системы оценки ранее в Украине не было, что фактически приводило к блокированию экспорта строительной продукции на европейский рынок.

Теперь такая система в Украине будет, и она предусматривает пять систем оценивания. Каждая система устанавливает, каким образом производитель производит оценку стабильности показателей строительной продукции, а также, кто и каким образом может эти показатели перепроверить.

Внедрение Системы оценки и проверки стабильности показателей строительной продукции приведет к значительным дополнительным расходам для производителей, что может привести к удорожанию строительной продукции.