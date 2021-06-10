В «Дії» появятся электронные ковид-сертификаты, фото: «Дія»

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Электронные ковид-сертификаты могут появляться в приложении «Дія» уже в июле.

Вицепремьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил об этом в эфире «Украина 24».

По словам Федорова, сейчас идет техническая работа и переговоры со странами Евросоюза для признания таких сертификатов для пересечения границ.

Как только Евросоюз открыл информацию об IT-архитектуре, которую нужно разрабатывать — мы сразу начали разрабатывать. Мы были постоянно на связи и в июле планируем запустить электронные ковидни сертификаты, — отметил министр.



Федоров подчеркнул, что уже от Министерства иностранных дел будет зависеть, как быстро будут достигнуты соответствующие договоренности с Евросоюзом.

Напомним, на 1 сентября в Украине запланирован переход на электронные больничные.