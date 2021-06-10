У «Дії» з’являться електронні ковід-сертифікати, фото: «Дія»

https://racurs.ua/ua/n155905-u-diyi-z-yavlyatsya-elektronni-kovid-sertyfikaty-mincyfry-ozvuchylo-terminy.html

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Електронні ковід-сертифікати можуть з’являтися у додатку «Дія» вже в липні.

віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про це в ефірі «Україна 24».

За словами Федорова, зараз триває технічна робота і перемовини з країнами Євросоюзу для визнання таких сертифікатів для перетину кордонів.

Як тільки Євросоюз відкрив інформацію про IT-архітектуру, що потрібно розробляти — ми відразу почали розробляти. Ми були постійно на зв’язку і в липні плануємо запустити електронні ковідні сертифікати, — зазначив міністр.



Федоров наголосив, що вже від Міністерства закордонних справ залежатиме, як швидко будуть досягнуті відповідні домовленості з Євросоюзом.

Нагадаємо, на 1 вересня в Україні заплановано перехід на електронні лікарняні.