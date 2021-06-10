УЄФА зобов'язала Україну забрати гасло "Героям слава!" з форми збірної на Євро 2020

https://racurs.ua/ua/n155904-uiefa-zobov-yazala-ukrayinu-zabraty-gaslo-geroyam-slava-z-formy-zbirnoyi-na-ievro.html

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УЄФА 10 червня зобов’язав збірну України прибрати з форми слоган «Героям Слава».

На формі нашої національної команди залишиться лише слоган «Слава Україні!» та обриси державних кордонів України. В УЄФА вирішили, що сам слоган «Слава Україні!» не є політичним, а от в зв’язці з «Героям Слава!» він нібито отримує яскраве політичне забарвлення, повідомило AFP.

Тому цей конкретний слоган на внутрішній стороні футболки повинен бути вилучений для використання в матчах змагань УЄФА, — заявили в організації.

На думку представників спілки, карта України не порушує жодних вимог, оскільки ООН визнала відповідні кордони нашої держави.

В УЄФА ще раз проаналізували дизайн форми після звернення Росії і постановили, що поєднання двох гасел «Слава Україні» та «Героям слава!» нібито мають історичне та мілітаристське значення.

Раніше питань щодо форми національної збірної в УЄФА не було. Офіційно спілка підтвердила затвердження ігрової амунції українців на Євро, а голова Української асоціації футболу Андрій Павелко стверджував, що переговори щодо форми велися давно і жодних зауважень УАФ не отримувала.

На форму українців поскаржилися в Росії. В РФ обурилися обрисами українського Криму на футболках, а також написів «Слава України!» та «Героям слава!».

Відзначимо, що одним з головних спонсорів УЄФА є російська газова корпорація «Газпром».