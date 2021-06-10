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Ракурс
УЕФА обязал Украину убрать лозунг «Героям слава!» на форме сборной

УЕФА обязал Украину убрать лозунг «Героям слава!» на форме сборной

10 июн 2021, 12:14
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УЕФА 10 июня обязал сборную Украины по футболу убрать на форме слоган «Героям слава!».

На форме нашей национальной команды останется только слоган «Слава Украине!» и очертание государственных границ Украины. В УЕФА решили, что сам слоган «Слава Украине!» не является политическим, а вот в связке с «Героям Слава!» он якобы получает яркую политическую окраску, сообщило AFP.


Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА, — заявили в организации.

По мнению представителей союза, карта Украины не нарушает требования, поскольку ООН признала соответствующие границы нашего государства.

В УЕФА еще раз проанализировали дизайн формы после обращения России и постановили, что сочетание двух лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава!» якобы имеют историческое и милитаристское значение.

Ранее вопросов к форме национальной сборной в УЕФА не было. Официально союз подтвердил утверждение игровой амунции украинцев на Евро, а глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко утверждал, что переговоры по поводу формы велись давно и замечаний УАФ не получала.

На форму украинской команды пожаловались в России. В РФ возмутились очертаниями украинского Крыма на футболках, а также надписями «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Отметим, что одним из главных спонсоров УЕФА является российская газовая корпорация «Газпром».

Представитель Украинской футбольной ассоциации сообщил, что юристы сейчас изучают письмо, а с УЕФА ведут переговоры.


Источник: Ракурс


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