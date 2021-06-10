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Ракурс
Усика попросили не фотографироваться на железнодорожных путях. Фото: ringtv.com

Усика попросили не фотографироваться на железнодорожных путях (ФОТО)

10 июн 2021, 11:59
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Александр Усик, звездный украинский боксер, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для соцсетей.

В «Укрзализныце» попросили спортсмена больше не нарушать правила, чтобы «быть примером для своих поклонников». Об этом компания написала на своей странице в Facebook.

Никогда такого не было — и вот опять… Александр, среди железнодорожников тоже много ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов, — говорится в сообщении.

Сейчас в соцсетях Усика фотографии, где он сидит на пути, уже нет. «Укрзализныця» пожелала боксеру успешной подготовки к бою с Джошуа.


Пусть кулаки будут такими же мощными, как рельсы «Укрзализныци», — добавили в компании.

Бой Усика с британцем Энтони Джошуа пройдет в сентябре 2021 года в Лондоне на стадионе клуба «Тоттенхэм». Стадион вмещает 62 тыс. зрителей, с учетом постепенным ослаблением коронавирусных ограничений не исключено, что бой пройдет при полной поддержке фанов.

Источник: Ракурс


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