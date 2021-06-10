Ромов из Ровно мэр пообещал «запаковать и вывезти» на Закарпатье

Александр Третьяк. Фото: Fаcebook

https://racurs.ua/n155902-romov-iz-rovno-mer-poobeschal-zapakovat-i-vyvezti-na-zakarpate.html

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Александр Третьяк, мэр Ровно, пригрозил «запаковать и вывезти» ромов на Закарпатье из-за того, что они «достали» жителей города.

Он заявил, что у него не хватает слов и толерантности к тому, что ромы делают в городе. Об этом он рассказал в эфире «Радио Трек».

Я очень сдерживаюсь в эмоциях. Но, несмотря на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе. Я вижу, что все идет к тому, что мы поступим радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье, — заявил Третьяк.



Мэр Ровно рассказал, что должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами для решения «ромского вопроса», чтобы представители ромской национальности не вели себя так в городе. Впрочем, привлечь к ответственности ромов непросто, поскольку обычно это бездомные, не имеющие паспортов, регистрации, постоянного места жительства, заметил Третьяк.

Местные жители Ровно разместили петицию на сайте горсовета с просьбой привлечь ромов к ответственности за выбивание окон в авто и вымогательство денег.



Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил полиции вывезти из города в Закарпатскую область людей ромской национальности.