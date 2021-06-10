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Ракурс
Олександр Третяк. Фото: Facebook

Ромів у Рівному мер пообіцяв «запакувати і вивезти» на Закарпаття

10 чер 2021, 11:55
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Олександр Третяк, мер Рівного, пригрозив «запакувати і вивезти» ромів на Закарпаття через те, що вони «дістали» жителів міста.

Він заявив, що в нього бракує слів і толерантності до того, що роми роблять у місті. Про це він розповів в ефірі «Радіо Трек».

Я максимально стримуюся в емоціях. Але, дивлячись на цю ситуацію із ромською національністю, у мене бракує слів і толерантності до того, що вони творять у місті. Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: усіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття, — заявив Третяк.

Мер Рівного розповів, що мав провести засідання робочої групи з правоохоронними органами, щоби розв’язати «ромське питання», аби представники ромської національності не поводилися так в місті. Втім, притягнути до відповідальності ромів непросто, оскільки зазвичай це безхатьки, які не мають паспортів, реєстрації, постійного місця проживання, зауважив Третяк.


Місцеві жителі Рівного розмістили петицію на сайті міськради з проханням притягнути ромів до відповідальності за вибивання вікон в авто і вимагання грошей.

Петиція проти ромів. Скріншот: Ракурс

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив поліції вивезти з міста в Закарпатську область людей ромської національності.

Джерело: Ракурс


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