Сутички між місцевими жителями і ромами відбулися на Харківщині. Фото: Нацполіція

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Зіткнення між місцевими жителями села Андріївка Балаклійського району Харківської області та ромами, які проживають на території населеного пункту, сталися сьогодні, 29 серпня. Спочатку жителі села вийшли на мирну акцію, метою якої було вираження невдоволення діями членів сімей ромів. Біля будинків ромів зібралося близько 500 місцевих жителів.

Але мирна акція переросла у зіткнення і по тривозі були підняті 80 співробітників поліції, а також бійці підрозділів особливого призначення, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правоохоронцям довелося евакуювати з місця інциденту членів сімей ромів, які опинилися в епіцентрі конфлікту.

Місцеві жителі вимагали у місцевої влади виселення ромів. Вони вважають, що після того, як в селі оселилися роми, злочинність у районі зросла.

Після мирного мітингу люди вирушили до будинків ромів, у вікна яких полетіли яйця і каміння. Поліцейські зупинили спроби місцевих жителів прорватися на подвір’я до ромів.

У результаті інциденту ніхто не постраждав, затриманих також немає. Зараз поблизу поселення ромів усе спокійно.