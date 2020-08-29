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Сутички між місцевими жителями і ромами відбулися на Харківщині. Фото: Нацполіція

Сутички між місцевими жителями і ромами відбулися на Харківщині (ФОТО)

29 сер 2020, 16:33
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Зіткнення між місцевими жителями села Андріївка Балаклійського району Харківської області та ромами, які проживають на території населеного пункту, сталися сьогодні, 29 серпня. Спочатку жителі села вийшли на мирну акцію, метою якої було вираження невдоволення діями членів сімей ромів. Біля будинків ромів зібралося близько 500 місцевих жителів.

Але мирна акція переросла у зіткнення і по тривозі були підняті 80 співробітників поліції, а також бійці підрозділів особливого призначення, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Сутички між місцевими жителями і ромами відбулися на Харківщині. Фото: НацполіціяПравоохоронцям довелося евакуювати з місця інциденту членів сімей ромів, які опинилися в епіцентрі конфлікту.

Сутички між місцевими жителями і ромами відбулися на Харківщині. Фото: НацполіціяМісцеві жителі вимагали у місцевої влади виселення ромів. Вони вважають, що після того, як в селі оселилися роми, злочинність у районі зросла.

Сутички між місцевими жителями і ромами відбулися на Харківщині. Фото: НацполіціяПісля мирного мітингу люди вирушили до будинків ромів, у вікна яких полетіли яйця і каміння. Поліцейські зупинили спроби місцевих жителів прорватися на подвір’я до ромів.


Сутички між місцевими жителями і ромами відбулися на Харківщині. Фото: Нацполіція

У результаті інциденту ніхто не постраждав, затриманих також немає. Зараз поблизу поселення ромів усе спокійно.

Джерело: Ракурс


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