Антикоронавірусну акцію протесту в Берліні розігнала поліція. Фото: Facebook

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Ракурс

Акція протесту проходила сьогодні, 29 серпня, в Берліні. На марш проти коронавірусних обмежень вийшли близько 18 тис. осіб. Демонстранти не дотримувалися дистанції, переважна більшість учасників протесту були без масок.

Протестуючі тримали плакати з написами: «Ми — люди» і «Все брехня». Мітингувальники закликали до відставки федерального уряду і скасування коронавірусних обмежень, введених через пандемію, повідомляє Die Welt.

Влада Берліна заборонила захід, вважаючи, що будуть порушені санітарні вимоги. Але суд дозволив провести акцію.

Для дотримання порядку було мобілізовано близько 3 тис. поліцейських, які закликали учасників акції протесту дотримуватися карантинних обмежень, але прохання правоохоронців мітингувальники проігнорували.

Після того, як неодноразові вимоги поліції не були виконані, силовики почали розгін мітингувальників. У поліції заявили, що на такі крайні заходи довелося піти через те, що учасники мітингу відмовилися надягати маски і дотримуватися дистанції, хоча поліцейські неодноразово просили виконати ці умови.

Як раніше писав «Ракурс», 1 серпня у Берліні вже проходила акція протесту проти коронавірусних обмежень. Тоді у марші взяли участь 17 тис. осіб.