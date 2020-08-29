Антикоронавирусную акцию протеста в Берлине разогнала полиция. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n143130-antikoronavirusnuu-akciu-protesta-v-berline-razognala-policiya-foto.html

Ракурс

Акция протеста проходила сегодня, 29 августа, в Берлине. На марш против коронавирусных ограничений вышли около 18 тыс. человек. Демонстранты не соблюдали дистанции, подавляющее большинство участников протеста были без масок.

Протестующие держали плакаты с надписями: «Мы — люди» и «Все ложь». Митингующие призывали к отставке федерального правительства и отмене коронавирусных ограничений, введенных из-за пандемии, сообщает Die Welt.

Власти Берлина запретили мероприятие, посчитав, что будут нарушены санитарные требования. Но суд разрешил провести акцию.

Для соблюдения порядка было мобилизовано около 3 тыс. полицейских, которые призывали участников акции протеста соблюдать карантинные ограничения, но просьбы правоохранителей митингующие проигнорировали.

После того, как неоднократные требования полиции не были выполнены, силовики начали разгон митингующих. В полиции заявили, что на такие крайние меры пришлось пойти из-за того, что митингующие отказались надевать маски и соблюдать дистанцию, хотя полицейские неоднократно просили выполнить эти условия.

Как ранее писал «Ракурс», 1 августа в Берлине уже проходила акция протеста против коронавирусных ограничений. Тогда в марше приняли участие 17 тыс. человек.