В Украине проведут конкурс на лучший эскиз большого герба, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n143129-bolshoy-gerb-ukrainy-razumkov-podpisal-postanovlenie-o-konkurse-eskizov.html

Ракурс

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня, 29 августа, подписал постановление Верховной Рады «Об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины».

Это указано на странице постановления на сайте Верховной Рады.

Постановления, согласно регламенту Верховной Рады, не требуют подписания президентом. Согласно ст. 139 регламента, постановления на следующий день после подписания главой парламента передаются аппаратом парламента для публикации в Ведомостях Верховной Рады и официальном издании «Голос Украины».

После публикации такие документы вступают в силу.

Соответствующее постановление парламент поддержал во время внеочередного заседания 25 августа. Оно предусматривает, что к 1 октября Кабмин должен создать организационный комитет по конкурсу эскизов, а к 1 ноября осуществить общественное обсуждение эскиза.

Победителя конкурса эскизов должны определить до 1 декабря и подать в Верховную Раду предложения по результатам этого конкурса.

Конституция предусматривает наличие в Украине большого и малого гербов. Малый герб — Тризуб — Верховная Рада утвердила в феврале 1992 года. Несколько попыток определиться с большим гербом завершились безуспешно.

Напомним, постановление о поручении правительству начать конкурс на лучший эскиз большого герба поддержали 279 народных избранников.