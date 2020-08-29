В Україні проведуть конкурс на кращий ескіз великого герба, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n143129-velykyy-gerb-ukrayiny-razumkov-pidpysav-postanovu-pro-konkurs-eskiziv.html

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сьогодні, 29 серпня, підписав постанову Верховної Ради «Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України».

Це вказано на сторінці постанови на сайті Верховної Ради.

Постанови, згідно з регламентом Верховної Ради, не потребують підписання президентом. Згідно зі ст. 139 регламенту, постанови наступного дня після підписання головою парламенту передаються апаратом парламенту для публікації в Відомостях Верховної Ради та офіційному виданні «Голос України».

Після публікації такі документи набувають чинності.

Відповідну постанову парламент підтримав під час позачергового засідання 25 серпня. Вона передбачає, що до 1 жовтня Кабмін має утворити організаційний комітет щодо конкурсу ескізів, а до 1 листопада здійснити суспільне обговорення ескізу.

Переможця конкурсу ескізів мають визначити до 1 грудня та подати до Верховної Ради пропозиції за результатами цього конкурсу.

Конституція передбачає наявність в України великого та малого гербів. Малий герб — Тризуб — Верховна Рада затвердила в лютому 1992 року. Кілька спроб визначитися з великим гербом завершилися безуспішно.

Нагадаємо, постанову про доручення уряду почати конкурс на кращий ескіз великого герба підтримали 279 народних обранців.