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Ракурс
Столкновения между местными жителями и ромами произошли на Харьковщине. Фото: Нацполиция

Столкновения между местными жителями и ромами произошли на Харьковщине (ФОТО)

29 авг 2020, 16:33
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Столкновения между местными жителями села Андреевка Балаклейского района Харьковской области и ромами, проживающими на территории населенного пункта, произошли сегодня, 29 августа. Сначала жители села вышли на мирную акцию, целью которой было выражение недовольства действиями членов семей ромов. Возле домов ромов собралось около 500 местных жителей.

Но мирная акция переросла в столкновения и по тревоге были подняты 80 сотрудников полиции, а также бойцы подразделений особого назначения, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Столкновения между местными жителями и ромами произошли на Харьковщине. Фото: Нацполиция

Правоохранителям пришлось эвакуировать с места инцидента членов семей ромов, которые оказались в эпицентре конфликта.

Столкновения между местными жителями и ромами произошли на Харьковщине. Фото: Нацполиция

Местные жители требовали у местных властей выселения ромов. Они считают, что после того, как в селе поселились ромы, преступность в районе возросла.

Столкновения между местными жителями и ромами произошли на Харьковщине. Фото: Нацполиция

После мирного митинга люди отправились к домам ромов, в окна которых полетели яйца и камни. Полицейские пресекли попытки местных жителей прорваться во двор к ромам.


Столкновения между местными жителями и ромами произошли на Харьковщине. Фото: Нацполиция

В результате инцидента никто не пострадал, задержанных также нет. Сейчас вблизи поселения ромов все спокойно.

Источник: Ракурс


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