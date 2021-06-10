У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n155901-spalah-indiyskogo-koronavirusu-v-ukrayini-mojlyvyy-voseny-medyky.html

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Епідемія коронавірусу у світі триває, що призводить до появи нових, більш небезпечних штамів цього захворювання.

Одним з них є так званий «індійський» штам коронавірусу (B.1.617.2), який вже активно поширився не лише в Індії, а й у країнах Європи. Зокрема, у Великій Британії, яка стала «батьківщиною» іншого небезпечного штаму — B.1.1.7, на «індійський» коронавірус вже припадає більшість нових випадків захворювання. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила провідний київський інфекціоніст Ольга Голубовська.

Голубовська зазначає, що очікує нового загострення епідемії коронавірусу в Україні, пов’язаного вже з «індійським» штамом. Останній тяжкий спалах коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, який спостерігався цієї весни, був пов’язаний із «британським» штамом.

На думку медика, нове загострення може бути вже влітку, але, скоріше за все, — восени.

Подобається комусь чи ні, що ми на порозі глобальних викликів, пов’язаних з інфекційними хворобами, — наголосила Голубовська.



Варто додати, що за минулу добу, 10 червня, в Індії зафіксували сумний рекорду зі смертності від коронавірусу — за добу померли 6 тис. 148 хворих, що є найбільшим показником у світі за весь час пандемії.

Нагадаємо, учені нещодавно підрахували масу всіх частинок коронавірусу SARS-CoV-2 у світі.