Білорусь залишать без футболу і платежів SWIFT. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n155900-bilorus-zalyshat-bez-futbolu-i-platejiv-swift.html

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Білорусь хочуть відключити від міжнародної системи платежів SWIFT і позбавити участі в Олімпіаді в Токіо. Європарламент закликав Раду Європейського Союзу (ЄС) запровадити нові санкції проти Мінська.

Про це йдеться в проекті резолюції, присвяченій ситуації з екстреною посадкою літака Ryanair в Мінську. Текст резолюції опублікували на офіційному сайті Європарламенту.

Згідно з текстом резолюції, нові санкції хочуть накласти на суддів і силовиків, які брали участь у затриманні опозиціонерів. У список санкцій пропонують внести та журналіста Марата Маркова, який брав інтерв’ю в затриманого Романа Протасевича.

Нові санкції проти Білорусі будуть зачіпати торгівлю нафтою, калійну, сталеливарну й деревообробну промисловість. Також автори резолюції закликали припинити співпрацю з білоруськими банками, і розглянути питання про тимчасове відключення Білорусі від системи SWIFT. У ЄС вимагають розслідувати роль Росії в інциденті з посадкою літака Ryanair і ввести санкції проти громадян РФ, якщо вони причетні до посадки літака.

Білорусь також позбавлять участі в спортивних організаціях і змаганнях — євродепутати виступили за зняття білоруських спортсменів з участі в Олімпійських іграх у Токіо. Вони висловилися й за позбавлення білоруського телебачення прав на трансляцію матчів чемпіонату Європи з футболу та безоплатну передачу цих прав «Белсату».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що естонська розвідка допускає, що в разі війни або кризи Росія може використовувати Білорусь як плацдарм для розгортання військ. Попри економічні та політичні розбіжності, Росія й Білорусь тісно співпрацюють у військовій сфері.