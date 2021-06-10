Путін порівняв законопроект Зеленського з «ідеями нацистської Німеччини»

https://racurs.ua/ua/n155899-putinu-prymarylysya-ideyi-nacystskoyi-nimechchyny-v-zakoni-zelenskogo.html

Ракурс

Президент Росії назвав законопроект Володимира Зеленського про корінні народи України, до переліку яких не включили росіян, «смішним і дурним».

Сам Зеленський єврей за національністю, я не знаю, у нього… Може бути, там, кров намішано. Що робити ось з цими людьми? Їм що, зараз будуть міряти черепа циркулем, як у нацистській Німеччині? Так, як там визначали сьогодення і несправжнього арійця, зараз так визначатимуть сьогодення і несправжнього українця? — заявив Путін пропагандистській програмі «Вести».

Він вважає очевидним факт, що люди, які «прийшли з територіями до складу Російської держави, називали себе росіянами». Путін думає, що юридична новація Києва «завдасть потужного і серйозного удару по російському народу». Він готує статтю, присвячену історії росіян в Україні і вважає законопроект Зеленського таким, що не відповідає нормам міжнародного гуманітарного права.

У травні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про корінні народи. Таким визнається автохтонне етнічне співтовариство, яке сформувалося на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні соціальні, культурні або представницькі органи, усвідомлює себе корінним народом України, є етнічною меншиною в складі населення і не має державного утворення за межами України. Таким чином, росіяни в Україні не зможуть вважатися корінним народом.

«Ракурс» повідомляв, що президент країни-агресора висловився і про вступ України в НАТО.