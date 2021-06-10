Путину пригрезились идеи нацизма в законе Зеленского о коренных народах

https://racurs.ua/n155899-putinu-prigrezilis-idei-nacizma-v-zakone-zelenskogo-o-korennyh-narodah.html

Ракурс

Президент России назвал законопроект Владимира Зеленского о коренных народах Украины, в перечень которых не включили россиян, «смешным и глупым».

Сам Зеленский еврей по национальности, я не знаю, у него… Может быть, там, кровь намешано. Что делать вот с этими людьми? Им что, сейчас будут мерить черепа циркулем, как в нацистской Германии? Так, как там определяли настоящего и ненастоящего арийца, сейчас так хотят определять настоящего и ненастоящего украинца? — заявил Путин пропагандистской программе «Вести».

Он считает очевидным факт, что люди, которые «пришли с территориями в состав Российского государства, называли себя россиянами». Путин думает, что юридическая новация Киева «нанесет мощный и серьезный удар по русскому народу». Он готовит статью, посвященную истории россиян в Украине и считает законопроект Зеленского таким, что не соответствует нормам международного гуманитарного права.

В мае президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о коренных народах. Таким признается автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Таким образом, россияне в Украине не смогут считаться коренным народом.

«Ракурс» сообщал, что президент страны-агрессора высказался и о вступлении Украины в НАТО.