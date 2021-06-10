9-летнего мальчика задушил поклонник его матери — ужас на Днепропетровщине

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Ракурс

Убийство девятилетнего мальчика произошло на Днепропетровщине — его задушили и выбросили в канализацию.

Об исчезновении ребенка стало известно 6 июня: мать сообщила, что сын пошел гулять четыре дня назад. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

Поиски ребенка продолжались двое суток. 8 июня служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик — его тело нашли в канализационном коллекторе.

Мальчика убил 32-летний поклонник матери, который во время очередного застолья обиделся на ее из-за отказа в интимной близости. Через некоторое время мужчина, вероятно с целью мести, заманил ребенка к заброшенному зданию и задушил.

Продолжается досудебное расследование, полицейские открыли уголовное производство. Местные власти рассказали, что семья мальчика не состояла на учете в социальных службах.

Напомним, в Житомирской области произошло жуткое убийство — неизвестный стрелял в супружескую пару. От полученных травм мужчина погиб на месте, а его жену с многочисленными ранениями и без сознания доставили в больницу.