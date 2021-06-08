Супругов расстреляли на Житомирщине – подробности трагедии

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Ракурс

В Житомирской области произошло жуткое убийство — неизвестный стрелял в супружескую пару. От полученных травм мужчина погиб на месте, а его жену с многочисленными ранениями и без сознания доставили в больницу.

Трагедия произошла 8 июня около 00.25 в селе Грубское Коростышевской общины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

Предварительно установлено, что неизвестный через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там отдыхала супружеская пара.

В другой комнате дома находилась 12-летняя дочь пары, она не получила ранений.

Полицейские разыскивают причастных к убийству. Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Семья обычная. Бизнесом не занимаются. Известно, что женщине понадобилось хирургическое вмешательство. Личность стрелявшего устанавливается, — рассказала заместитель руководителя пресс-службы ГУНП в Житомирской области Ольга Номерчук.



Напомним, на Николаевщине подозреваемого в убийстве военнослужащего нашли мертвым с запиской «Каждому по заслугам его. 50%".