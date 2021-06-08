Супругов расстреляли на Житомирщине — подробности трагедии (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n155793-suprugov-rasstrelyali-na-jitomirschine-podrobnosti-tragedii-foto-video.htmlРакурс
В Житомирской области произошло жуткое убийство — неизвестный стрелял в супружескую пару. От полученных травм мужчина погиб на месте, а его жену с многочисленными ранениями и без сознания доставили в больницу.
Трагедия произошла 8 июня около 00.25 в селе Грубское Коростышевской общины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
Предварительно установлено, что неизвестный через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там отдыхала супружеская пара.
В другой комнате дома находилась 12-летняя дочь пары, она не получила ранений.
Полицейские разыскивают причастных к убийству. Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Семья обычная. Бизнесом не занимаются. Известно, что женщине понадобилось хирургическое вмешательство. Личность стрелявшего устанавливается, — рассказала заместитель руководителя пресс-службы ГУНП в Житомирской области Ольга Номерчук.
Напомним, на Николаевщине подозреваемого в убийстве военнослужащего нашли мертвым с запиской «Каждому по заслугам его. 50%".