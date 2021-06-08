Кейт Миддлтон и Меган Маркл, фото: Page Six

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Ракурс

Герцогиню Сассекском Меган Маркл и герцогиня Кембриджские Кейт Миддлтон заметили на публике в одинаковой обуви.

Об этом сообщает издание Page Six.

Кейт Миддлтон во время королевского турне по Шотландии с принцем Уильямом 26 мая 2021 года была замечена в кедах бренда Veja белого цвета стоимостью 120 долл. США.

Эта обувь она соединила с черным классическим костюмом, который состоит из пиджака Holland Cooper за 778 долл. и брюк, и полосатым кашемировым свитером Erdem за 895 долл.

В таком же обуви ранее заметили на публике Меган Маркл — в 2018 году на Invictus Games в Австралии. Тогда благодаря «эффекту Маркл» количество поисковых запросов по этим кроссовкам стремительно выросло на 300%.

На Меган тогда также были черные джинсы Outland Denim за 190 долл. и ветровка того же цвета.

Veja можно мгновенно идентифицировать по логотипу «V», нанесенному на сторону каждого кроссовка.

Стоит добавить, что у этого бренда кроссовок есть и другие поклонники — в них раньше замечали Кэти Холмс, Риз Уизерспун, Дженнифер Гарнер и Эмили Ратайковски.

Напомним, недавно стало известно Меган Маркл и принц Гарри пойдут в отпуск из-за новорожденной дочери.

Источник: Page Six