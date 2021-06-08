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Кейт Миддлтон и Меган Маркл, фото: Page Six
Меган Маркл и Кейт Миддлтон любят одинаковые кроссовки (ФОТО)https://racurs.ua/n155791-megan-markl-i-keyt-middlton-lubyat-odinakovye-krossovki-foto.htmlРакурс
Герцогиню Сассекском Меган Маркл и герцогиня Кембриджские Кейт Миддлтон заметили на публике в одинаковой обуви.
Об этом сообщает издание Page Six.
Кейт Миддлтон во время королевского турне по Шотландии с принцем Уильямом 26 мая 2021 года была замечена в кедах бренда Veja белого цвета стоимостью 120 долл. США.
Эта обувь она соединила с черным классическим костюмом, который состоит из пиджака Holland Cooper за 778 долл. и брюк, и полосатым кашемировым свитером Erdem за 895 долл.
В таком же обуви ранее заметили на публике Меган Маркл — в 2018 году на Invictus Games в Австралии. Тогда благодаря «эффекту Маркл» количество поисковых запросов по этим кроссовкам стремительно выросло на 300%.
На Меган тогда также были черные джинсы Outland Denim за 190 долл. и ветровка того же цвета.
Veja можно мгновенно идентифицировать по логотипу «V», нанесенному на сторону каждого кроссовка.
Стоит добавить, что у этого бренда кроссовок есть и другие поклонники — в них раньше замечали Кэти Холмс, Риз Уизерспун, Дженнифер Гарнер и Эмили Ратайковски.
Напомним, недавно стало известно Меган Маркл и принц Гарри пойдут в отпуск из-за новорожденной дочери.
Источник: Page Six
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