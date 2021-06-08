Кейт Міддлтон і Меган Маркл, фото: Page Six

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Ракурс

Герцогиню Сассекську Меган Маркл і герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон помітили на публіці в однаковому взутті.

Про це повідомляє видання Page Six.

Кейт Міддлтон під час королівського турне по Шотландії з принцом Вільямом 26 травня 2021 року була помічена в кедах бренду Veja білого кольору вартістю 120 дол. США.

Це взуття вона поєднала з чорним класичним костюмом, який складається з піджака Holland Cooper за 778 дол. та брюк, и смугастим кашеміровим светром Erdem за 895 долл.

У такому ж взутті раніше помітили на публіці Меган Маркл — у 2018 році на Invictus Games в Австралії. Тоді завдяки «ефекту Маркл» кількість пошукових запитів щодо цих кросівок стрімко зросла на 300%.

На Меган тоді також були чорні джинси Outland Denim за 190 дол. і вітровка того ж кольору.

Veja можна миттєво ідентифікувати за логотипом «V», нанесеним на бік кожного кросівка.

Варто додати, що в цього бренда кросівок є й інші шанувальники — у них раніше помічали Кеті Холмс, Різ Уізерспун, Дженніфер Гарнер та Емілі Ратайковскі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Меган Маркл та принц Гаррі підуть у відпустку через новонароджену доньку.

Джерело: Page Six