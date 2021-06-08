Магістральний газогін розгерметизувався на Прикарпатті - ДСНС

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Магістральний газогін розгерметизувався на Прикарпатті. Надзвичайна подія сталася 8 червня о 12.05 поблизу села Клузів Івано-Франківського району.

Про це у вівторок повідомила прес-служба Держслужби України з надзвичайний ситуацій.

Наразі, за повідомленнями ЗМІ, аварію вдалося локалізувати. На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки Нацполіції.

Газова труба використовується для потреб України. Розгерметизація відбулася без послідуючого горіння.

Станом на 13.45 спостерігалося зменшення тиску витоку газу. Жертв та потерпілих немає. Рятувальники евакуювали двох мешканців з території дачного масиву. Також ДСНС проводить оповіщення населення — житлові будинки на відстані кілометру та завод ПРаТ «Івано-Франківськцемент» на відстані 500 метрів. Аварійна бригада знеструмила село Клузів.

На газопостачання населених пунктів подія не вплинула. Проведено переключення подачі газу по обхідному газопроводу.

Очевидці чули хлопок частини газогону у місці переходу з землі на поверхню без послідуючого горіння.

О 13.06 розгерметизацію локалізовано шляхом перекриття засувок. Район розгерметизації — дачний масив, найближчий дачний будинок знаходиться на відстані 100 м.

Поліція обмежила доступ населення (перекрила під’їзні шляхи) до місця події.

Концентрація загазованості в повітрі не перевищує допустимої норми.

Нагадаємо, у січні вибух на магістральному газогоні на Полтавщині стався в полі поблизу села Калайдинці.