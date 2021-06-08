Разгерметизация магистрального газопровода произошла на Прикарпатье

https://racurs.ua/n155792-razgermetizaciya-magistralnogo-gazoprovoda-proizoshla-na-prikarpate-foto.html

Ракурс

Магистральный газопровод разгерметизировался на Прикарпатье. ЧП произошло 8 июня в 12.05 близ села Клузив Ивано-Франковского района.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас, по сообщениям СМИ, аварию удалось локализовать. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники Нацполиции.

Газовая труба используется для потребностей Украины. Разгерметизация произошла без последующего горения.

По состоянию на 13.45 наблюдалось уменьшение давления утечки газа. Жертв и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали двух жителей с территории дачного массива. Также ГСЧС проводит оповещение населения — жилые дома на расстоянии километра и завод ЗАО «Ивано-Франковск» на расстоянии 500 метров. Аварийная бригада обесточила село Клузив.

На газоснабжение населенных пунктов происшествие не повлияло. Проведено переключение подачи газа по обходному газопроводу.

Очевидцы слышали хлопок части газопровода в месте перехода с земли на поверхность.

В 13.06 разгерметизация была локализована путем перекрытия задвижек. Район разгерметизации — дачный массив, ближайший дачный дом находится на расстоянии 100 м.

Полиция ограничила доступ населения (перекрыла подъездные пути) к месту происшествия.

Концентрация загазованности в воздухе не превышает допустимые нормы.