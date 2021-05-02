Записка. Фото: пресс-служба полиции

https://racurs.ua/n154115-podozrevaemyy-v-ubiystve-zagadochno-pogib-na-nikolaevschine-foto.html

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На Николаевщине подозреваемого в убийстве военнослужащего нашли мертвым с запиской «Каждому по заслугам его. 50%".

Инцидент произошел в городе Очаков Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области.



По информации полиции, 1 мая около 18.25 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Кинбурнской в ​​канаве возле свалки был обнаружен труп мужчины. На мужчине была одежда защитного цвета, похожая на форменную, а на теле наблюдались повреждения. Эксперт, прибывший на место, обнаружил увечья в виде порезов на руках и шее погибшего. Предварительной причиной смерти называют самоубийство, однако окончательную установит судебно-медицинская экспертиза.

Личность мужчины установлена, им оказался 26-летний местный военнослужащий, который подозревался в покушении на убийство другого военного, произошедшем 23 апреля. С места происшествия полицейские изъяли нож, а также пистолет, которые направили на экспертизу. Судя по опубликованным полицией фото, на месте происшествия также нашли записку с надписью «Каждому по заслугам его».

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», как того требует процедура в подобных случаях. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинку нашли мертвой в Турции при загадочных обстоятельствах. Молодую женщину в возрасте 25 лет нашли умершей в районе Ескичешме у Бодрума. Она не выходила на связь с 30 декабря.

Источник: пресс-служба полиции