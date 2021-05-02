Записка. Фото: прес-служба поліції

https://racurs.ua/ua/n154115-pidozruvanyy-u-vbyvstvi-zagynuv-za-zagadkovyh-obstavyn-na-mykolayivschyni-foto.html

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На Миколаївщині підозрюваного у вбивстві військовослужбовця знайшли мертвим із запискою «Кожному по заслугах його. 50%".

Інцидент трапився в місті Очаків, що на Миколаївщині. Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.





За інформацією поліції, 1 травня близько 18.25 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кінбурській у канаві поблизу сміттєзвалища був виявлений труп чоловіка. На чоловікові був одяг захисного кольору, схожий на формений, а на тілі спостерігалися ушкодження. Експерт, який прибув на місце, виявив ушкодження у вигляді порізів на руках та шиї загиблого. Попередньою причиною смерті називають самогубство, однак остаточну встановить судово-медична експертиза.





Особа чоловіка встановлена, ним виявився 26-річний місцевий військовослужбовець, який підозрювався в замаху на вбивство іншого військового, що стався 23 квітня. З місця події поліцейські вилучили ніж, а також пістолет, які направили на дослідження. Судячи з опублікованих поліцією фото, на місці події також знайшли записку з написом «Кожному по заслугах його».





Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», як того вимагає процедура в подібних випадках. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українку знайшли померлою у Туреччині за загадкових обставин. Молоду жінку у віці 25 років знайшли померлою у районі Ескічешме біля Бодрума. Вона не виходила на зв’язок з 30 грудня.

Джерело: прес-служба поліції