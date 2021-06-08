Подружню пару розстріляли на Житомирщині – подробиці трагедії

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Ракурс

На Житомирщині сталося моторошне вбивство — невідомий стріляв у подружню пару. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, а його дружину з численними пораненнями й без свідомості доставили в лікарню.

Трагедія сталася 8 червня близько 00.25 в селі Грубське Коростишівської громади. Про це повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.

Попередньо встановлено, що невідомий через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там відпочивало подружжя.

В іншій кімнаті будинку знаходилась 12-річна донька пари, вона не отримала поранень.

Поліцейські розшукують причетних до вбивства. Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Родина звичайна. Бізнесом не займалися. Наразі відомо, що жінці знадобилось хірургічне втручання. Особу, яка стріляла, встановлюють, — розповіла заступник керівника прес-служби ГУНП у Житомирській області Ольга Номерчук.



Нагадаємо, на Миколаївщині підозрюваного у вбивстві військовослужбовця знайшли мертвим із запискою «Кожному по заслугах його. 50%".