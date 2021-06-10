9-річного хлопчика задушив залицяльник його матері — жахіття на Дніпропетровщині

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Ракурс

Вбивство дев’ятирічного хлопчика сталося на Дніпропетровщині — його задушили та викинули в каналізацію.

Про зникнення дитини стало відомо 6 червня: мати повідомила, що син пішов гуляти аж чотири дні тому. Про це інформує Департамент карного розшуку.

Пошуки дитини тривали дві доби. 8 червня службовий собака взяв слід від будинку, де мешкав хлопчик — його тіло знайшли в каналізаційному колекторі.

Хлопчика вбив 32-річний залицяльник матері, який під час чергового застілля образився на її відмову в інтимній близькості. Через деякий час нелюд, ймовірно з метою помсти, заманив дитя до закинутої будівлі та задушив.

Триває досудове розслідування, поліцейські відкрили кримінальне провадження. Місцева влада розповіла, що сім’я хлопчика не перебувала на обліку в соціальних служб.

Нагадаємо, на Житомирщині сталося моторошне вбивство — невідомий стріляв у подружню пару. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, а його дружину з численними пораненнями й без свідомості доставили в лікарню.