Беларусь оставят без футбола и платежей SWIFT

Беларусь. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n155900-belarus-ostavyat-bez-futbola-i-platejey-swift.html

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Беларусь хотят отключить от международной системы платежей SWIFT и лишить участия в Олимпиаде в Токио. Европарламент призвал Совет Европейского Союза (ЕС) ввести новые санкции против Минска.

Об этом говорится в проекте резолюции, посвященной ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Текст резолюции опубликовали на официальном сайте Европарламента.

Согласно с текстом резолюции, новые санкции хотят наложить на судей и силовиков, участвовавших в задержании оппозиционеров. В санкционный список предлагают внести и журналиста Марата Маркова, который брал интервью у задержанного Романа Протасевича.

Новые санкции против Беларуси будут затрагивать торговлю нефтью, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность. Также авторы резолюции призвали прекратить сотрудничество с белорусскими банками, и рассмотреть вопрос о временном исключении Беларуси из системы SWIFT. В ЕС требуют расследовать роль России в инциденте с посадкой самолета Ryanair и ввести санкции против граждан РФ, если они причастны к посадке самолета.

Беларусь также лишат участия в спортивных организациях и соревнованиях — евродепутаты выступили за снятие белорусских спортсменов с участия в Олимпийских играх в Токио. Они высказались и за лишение белорусского телевидения прав на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и безвозмездную передачу этих прав «Белсату».

Напомним, ранее мы сообщали, что эстонская разведка допускает, что в случае войны или кризиса Россия может использовать Беларусь как плацдарм для развертывания войск. Несмотря на экономические и политические разногласия, Россия и Беларусь тесно сотрудничают в военной сфере.