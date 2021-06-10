В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n155901-vspyshka-indiyskogo-koronavirusa-v-ukraine-vozmojna-osenu-mediki.html

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается, что приводит к появлению новых, более опасных штаммов этого заболевания.

Одним из них является так называемый «индийский» штамм коронавируса (B.1.617.2), который уже активно распространился не только в Индии, но и в странах Европы. В частности, в Великобритании, которая стала «родиной» другого опасного штамма — B.1.1.7, на «индийский» коронавирус уже приходится большинство новых случаев заболевания. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская.

Голубовская отмечает, что ожидает нового обострения эпидемии коронавируса в Украине, связанного уже с «индийским» штаммом. Последняя тяжелая вспышка коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, которая наблюдалась этой весной, была связана с «британским» штаммом.

По мнению медика, новое обострение может быть уже летом, но, скорее всего, — осенью.

Нравится кому-то или нет, что мы на пороге глобальных вызовов, связанных с инфекционными болезнями, — подчеркнула Голубовская.



Стоит добавить, что за минувшие сутки, 10 июня, в Индии зафиксировали печальный рекорд по смертности от коронавируса — за сутки умерли 6 тыс. 148 больных, что является наибольшим показателем в мире за все время пандемии.

Напомним, ученые недавно подсчитали массу всех частиц коронавируса SARS-CoV-2 в мире.