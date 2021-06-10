Усика попросили не фотографуватися на залізничній колії. Фото: ringtv.com

https://racurs.ua/ua/n155903-usyka-poprosyly-ne-fotografuvatysya-na-zaliznychniy-koliyi-foto.html

Ракурс

Олександр Усик, зірковий український боксер, забув про правила поведінки на об'єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж.

В «Укрзалізниці» попросили спортсмена більше не порушувати правил, щоб «бути прикладом для своїх шанувальників». Про це компанія написала на своїй сторінці у Facebook.

Ніколи такого не було — і знову сталося… Олександре, серед залізничників теж багато ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе та нерви машиністів, — йдеться в дописі.

Наразі в соцмережах Усика світлини, де він сидить на колії, вже немає. «Укрзалізниця» побажала боксеру успішної підготовки до бою з Джошуа.

Нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки «Укрзалізниці», — додали в компанії.

Бій Усика з британцем Ентоні Джошуа пройде у вересні 2021 року в Лондоні на стадіоні клубу «Тоттенхем». Арена вміщує 62 тис. глядачів і з поступовим ослабленням коронавірусних обмежень не виключається, що бій пройде за повної підтримки фанів.