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Ракурс
Усика попросили не фотографуватися на залізничній колії. Фото: ringtv.com

Усика попросили не фотографуватися на залізничній колії (ФОТО)

10 чер 2021, 11:59
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Олександр Усик, зірковий український боксер, забув про правила поведінки на об'єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж.

В «Укрзалізниці» попросили спортсмена більше не порушувати правил, щоб «бути прикладом для своїх шанувальників». Про це компанія написала на своїй сторінці у Facebook.

Ніколи такого не було — і знову сталося… Олександре, серед залізничників теж багато ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе та нерви машиністів, — йдеться в дописі.

Наразі в соцмережах Усика світлини, де він сидить на колії, вже немає. «Укрзалізниця» побажала боксеру успішної підготовки до бою з Джошуа.


Нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки «Укрзалізниці», — додали в компанії.

Бій Усика з британцем Ентоні Джошуа пройде у вересні 2021 року в Лондоні на стадіоні клубу «Тоттенхем». Арена вміщує 62 тис. глядачів і з поступовим ослабленням коронавірусних обмежень не виключається, що бій пройде за повної підтримки фанів.

Джерело: Ракурс


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