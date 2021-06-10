Эффективность медицинских масок оценили ученые. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n155907-effektivnost-medicinskih-masok-ocenili-uchenye.html

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Коронавирус в мире продолжает активно распространятся, а люди придерживаются правил карантина, в частности носят маски.

Команда американских исследователей провела эксперимент, в котором 12 здоровых добровольцев разговаривали и кашляли в прибор, анализирующий число аэрозольных частиц в выдыхаемом воздухе. Об этом сообщает Scientific Reports.

Участников попросили читать вслух текст из 330 символов, а также кашлять в течение 30 секунд. Эти задания добровольцы выполняли в медицинской маске и без нее.

Общая эффективность маски, учитывая просачивание частиц из щелей, при разговоре снизилась с 93% до 70%, а при кашле — с 94% до 90%.

Ученые экспериментально доказали, что просачивание воздуха по краям медицинской маски (особенно сверху) снизило ее общую эффективность. Но даже несмотря на утечку, медицинские маски все равно хорошо сдерживали распространение аэрозольных частиц.

Напомним, ученые проанализировали различные виды масок под микроскопом, чтобы определить, какие из них лучше всего защищают от COVID-19. Наиболее эффективными для защиты от коронавируса являются респираторные маски N95.

Источник: Scientific Reports