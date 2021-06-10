Солнечное затмение 2021 — как правильно за ним наблюдать

https://racurs.ua/n155908-solnechnoe-zatmenie-2021-kak-pravilno-za-nim-nabludat-translyaciya.html

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В мире 10 июня происходит первое кольцевое солнечное затмение в этом году — Луна закроет Солнце на 12%.

Явление можно наблюдать в 60 странах. Первыми его увидят в Канаде и Арктике. В Украине затмение начнется в 13.26 и продлится примерно полтора часа.

Кольцевое солнечное затмение происходит так же как и полное, впрочем Луна при этом находится на большем расстоянии от Земли, поэтому не заслоняет Солнце полностью.

Астроном Николай Тищук рассказал «Суспільному», что природное явление можно увидеть с помощью темного или закопченного стекла.

Он отметил, что предмет должен быть прозрачным, впрочем обязательно затемненным, чтобы не повредить сетчатку глаза. Это даже может быть пленка от фотоаппарата, но не бинокли или телескопы.

На самочувствие людей солнечное затмение никак не влияет. Из физических явлений изменятся гравитационные показатели, но организм человека это не почувствует, их зафиксирует только высокоточное оборудование, — рассказал ученый.

В 2021 году состоится два солнечных затмения. Следующее — 4 декабря, и его будут наблюдать жители Южного полушария.