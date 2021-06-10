Дівчина вижила після удару блискавки на Житомирщині. Фото: Istock

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Ракурс

Дівчина вижила після удару блискавки на Житомирщині. Громовиця застала її зненацька та вдарила в 15-річну панянку під час розмови по телефону.

Інцидент трапився в селі Малий Кривотин ще у вівторок, 8 червня. Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту населення й оборонної роботи Житомирської ОДА на своїй сторінці в Facebook.

Після потужного удару блискавки постраждалу госпіталізували в реанімаційне відділення центральної лікарні. Зараз вона перебуває в травматологічному відділенні лікувального закладу. Стан її здоров’я середнього ступеня важкості.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сильна гроза в Новій Зеландії за дві години спровокувала 1 тис. 686 ударів блискавки. Гроза пройшла через середину Північного острова. Найбільше скупчення розрядів спостерігалося біля міста Даневірке.